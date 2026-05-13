Nathalia Acevedo debuta como directora con “Salón de Belleza”

La actriz mexicana, reconocida por “Post Tenebras Lux”, dirige su primer largometraje, cuya distribución internacional estará a cargo de The Pool Films.

Hoy 08:01

La actriz mexicana Nathalia Acevedo dará un nuevo paso en su carrera con “Salón de Belleza”, su ópera prima como directora, que será presentada en el Marché du Film del Festival de Cannes, donde la compañía The Pool Films se encargará de las ventas internacionales.

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La película transcurre en un salón de belleza ubicado en una ciudad afectada por una enfermedad misteriosa, que se convierte en refugio para personas que transitan entre la vida y la muerte. La historia propone una mirada introspectiva sobre la fragilidad de la existencia, con una narrativa que combina memoria, experiencia e imaginación.

Acevedo es conocida a nivel internacional por su participación en “Post Tenebras Lux” (2012), del director Carlos Reygadas, film que compitió en el Festival de Cannes y le valió el premio a mejor director. Para este nuevo proyecto, la realizadora tomó como base la novela homónima de Mario Bellatin, que adaptó junto a Diego Sepúlveda.

El elenco está encabezado por el artista belga Sam Louwyck, con trayectoria en producciones como The Wonders y Bullhead, junto a Erwan Kepoa Falé, quien participó en títulos como Winter Boy, Passages y Eat The Night.

La producción está a cargo de la compañía mexicana Kintsugi Cine en coproducción con la firma francesa Farol, y cuenta con un equipo técnico destacado. Entre ellos se encuentran el director de fotografía Balthazar Lab, la editora Olivia Neergaard-Holm, el diseñador de sonido ganador del Oscar Nicolas Becker y el diseñador de producción Nathan Parker, quien trabajó en The Grand Budapest Hotel.

Desde The Pool Films, sus responsables Gilles Sousa y Tim Belda destacaron que se trata de “una película visualmente impactante, con una narrativa audaz que pone en valor el talento de Nathalia Acevedo”.

Por su parte, la productora Paulina Valencia, de Kintsugi Cine, señaló que el proyecto es resultado de años de desarrollo creativo y resaltó la conexión de la directora con la obra original y su enfoque sobre la condición humana.

En la misma línea, los responsables de Farol, Christian Evora y Marco Tulio Pires, definieron a la película como una obra “profundamente humana y singular”, y celebraron poder acompañar a Acevedo en su primer largometraje.

Además de “Salón de Belleza”, The Pool Films presentará en Cannes otros títulos como “Hombre al Agua”, protagonizada por Gael García Bernal, junto a producciones de distintos géneros que integran su catálogo para el mercado internacional.