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Opinión y Actualidad

Crítica de "Hokum"

Damian McCarthy dirige esta cinta gótica de duelo y venganza en la que mezcla géneros como el terror, detectives y folk y cuyo reparto encabeza Adam Scott, protagonista de 'Separación'.

Hoy 07:29
Hokum

Por Fran Chico
Para Fotogramas

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Damian McCarthy se consolida en su tercer largometraje como el heredero sustancial e irlandés de Dario Argento, adaptando al folclore de su país de origen una historia en la que el trasunto policíaco delgialloy la sugestión (o no) sobrenatural construyen una novela gótica de duelo y venganza. En 'Hokum' –que significa algo así como 'paparrucha' o 'milonga'–, el cineasta toma como base la habitación embrujada de una pensión rural a punto de cerrar y a un escritor lidiando con sus traumas –como en la adaptación de Stephen King '1408' (Mikael Håfström, 2007)– y los combina con el 'folk horror', en forma de cuento sobre una malvada bruja oculta en los bosques cercanos, y con el tradicional relato de fantasmas visto en otro referente –'Los huéspedes' (Ti West, 2001)–, que no deja de ser  una iteración hotelera de los clásicos espectrales de Shirley Jackson y Henry James.

Para ello utiliza como protagonista a un afligido Adam Scott que transita con solvencia entre la tristeza, el miedo y la determinación, empeñado –al igual que en la serie 'Separación'– en resolver un misterio. En este caso, el de la bruja encerrada en la 'suite' nupcial del Hotel Bilberry Woods.

Para los que busquen un hotel donde no aburrirse este verano.

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