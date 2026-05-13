Liberaron a los tres jóvenes involucrados en la muerte de Malena Sayavedra en Frías

La medida se da en el marco de la investigación por el siniestro ocurrido durante presuntas picadas ilegales, en el que la menor de 16 años perdió la vida.

Hoy 12:24

La Justicia resolvió otorgar la libertad a los tres jóvenes imputados en la causa por la muerte de Malena Sayavedra, la adolescente que perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido durante presuntas picadas ilegales en la ciudad de Frías. La medida fue dispuesta por la jueza Cejas, mientras la investigación continúa en curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de mayo sobre la ruta 157, donde, según testimonios, circulaban más de 150 motociclistas. En ese contexto, se produjo la caída de al menos dos motos. Malena, que viajaba como acompañante, quedó tendida sobre el asfalto y falleció en el lugar o minutos después.

Los acusados fueron identificados como Matías José Jalil (16), quien conducía una de las motocicletas y llevaba a la víctima; Fabricio Nicolás Toledo (19) y Bruno Daniel Villarreal (17). De acuerdo con la investigación, uno de ellos habría estado involucrado en la caída del rodado y otro en el posterior atropello de la joven.

Tras el hecho, gran parte de los motociclistas se retiró del lugar. La adolescente fue trasladada al hospital por terceros, donde se confirmó su fallecimiento. También se registraron otros heridos que abandonaron la zona.

Cerca de una hora después, la Policía detuvo a los tres imputados en sus domicilios, donde además se procedió al secuestro de las motocicletas involucradas.

La Fiscalía había solicitado la imputación de los acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.