Sebastián Villa abrió la puerta para volver a Boca: “Riquelme me puede llamar”

El colombiano habló de su gran presente en Independiente Rivadavia, reconoció errores del pasado y confesó que sueña con jugar el Mundial con la Selección Colombia.

Hoy 12:27

Sebastián Villa rompió el silencio y habló de todo tras su gran semestre con Independiente Rivadavia. El delantero colombiano fue una de las grandes figuras del Torneo Apertura 2026 y, luego de la eliminación ante Unión en octavos de final, se refirió a su presente futbolístico, su pasado, la chance de regresar a Boca Juniors y hasta al interés que tuvo de River Plate.

El extremo cafetero destacó el crecimiento del equipo mendocino y el respaldo que encontró desde su llegada al club: “Contento por lo que hemos hecho aquí, no solo a nivel nacional sino también internacional. Somos un equipo humilde y nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en el grupo y conseguimos puntos importantes”.

Además, elogió especialmente al entrenador Alfredo Berti, a quien señaló como una pieza clave en su recuperación futbolística y personal. “La confianza de Alfredo fue muy importante para mi carrera y para mi juego”, aseguró.

Villa también habló del difícil momento personal que atravesaba antes de arribar a Mendoza y reconoció que Independiente Rivadavia representó una oportunidad para reconstruirse. “No estaba en un muy buen momento de mi vida. Me dijeron que acá iba a estar tranquilo y que me iban a cuidar. Necesitaba venir a Mendoza para madurar y renacer”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el colombiano hizo autocrítica sobre su pasado y remarcó que aprendió de sus errores: “Confié en personas que no debía confiar, pero creo en las segundas oportunidades. Siempre estuve a disposición de la justicia. Hoy tengo una hermosa familia”.

Consultado sobre si se considera el mejor futbolista del campeonato argentino, Villa eligió la cautela y mencionó a dos referentes de jerarquía internacional: “Respeto mucho la carrera de Leandro Paredes y la de Ángel Di María. Trabajo todos los días para ser el mejor, pero no me considero el mejor”.

Uno de los momentos más fuertes de la charla apareció al hablar sobre el mercado de pases y el supuesto interés de River. Villa confirmó que hubo contactos, aunque las negociaciones no prosperaron. “Hubieron llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Yo pienso en el futuro de mi familia y mi trabajo es jugar al fútbol”, explicó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó estuvo vinculada a una posible vuelta a Boca. El colombiano reconoció que mantiene diálogo con el club y no descartó un regreso: “Tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando”. Y luego lanzó una frase que hizo ruido en el mundo xeneize: “Juan Román Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.

Por último, Villa habló del gran sueño que mantiene intacto: jugar el Mundial con la Selección de Colombia. “Vengo trabajando hace siete años para estar en la selección. Para mí lo es todo. Sueño con jugar un Mundial y trabajo todos los días a doble turno para tener esa oportunidad”, afirmó.

También aprovechó para bajar el tono al cruce que protagonizó semanas atrás con Matías Fernández dentro de la cancha: “Íbamos ganando y él empezó a encarar. No me gustó y se lo dije, pero quedó ahí. Mati tiene mucho talento”.