En vivo: River va por las semis del Apertura ante Gimnasia en el Monumental

El Millonario busca meterse entre los mejores cuatro ante un Lobo que llega en racha positiva y con Ariel Pereyra como gran revelación del torneo. El ganador enfrentará a Rosario Central o Racing.

Hoy 22:05

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de eliminar con sufrimiento a San Lorenzo en la tanda de penales, mientras que el Lobo dio el golpe al dejar en el camino a Vélez como visitante pese a jugar gran parte del partido con diez futbolistas.

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