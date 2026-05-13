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Ángela Torres anunció su primer show en el Movistar Arena y dará el recital más importante de su carrera

La cantante se presentará el próximo 9 de diciembre en el microestadio porteño, luego de un año de fuerte crecimiento en la escena pop argentina.

Hoy 22:22

Ángela Torres confirmó este miércoles su primer show en el Movistar Arena, donde se presentará el próximo 9 de diciembre en lo que será el recital más convocante de su trayectoria artística.

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El anuncio llega apenas meses después de su debut en el Teatro Margarita Xirgú y marca un nuevo paso en el crecimiento de la cantante dentro de la escena pop nacional. El espectáculo contará con producción de Fénix Entertainment.

Durante el último año, la artista tuvo una fuerte expansión de popularidad gracias al lanzamiento de “No Me Olvides”, su primer álbum de estudio compuesto por once canciones propias y producido por Fermín Ugarte.

Además, la imagen de la cantante y la portada del disco fueron proyectadas en Times Square como parte del programa EQUAL de Spotify, iniciativa que destaca a artistas femeninas de todo el mundo.

En paralelo, Torres fue telonera de Shakira durante sus shows en el estadio Vélez, participó de la Fiesta de la Confluencia ante más de 370 mil personas y formó parte de Lollapalooza Argentina 2026.

La preventa de entradas comenzará el lunes 18 de mayo a las 11:45, mientras que la venta general se habilitará una vez finalizada esa etapa a través de Movistar Arena.

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