Triplete de Messi en la victoria del Inter Miami en su visita a Cincinnati

Las Garzas golearon 5 a 3 en el TQL Stadium por la fecha 13 de la temporada regular. El campeón del mundo anotó 3 goles.

Hoy 23:00

En la semana en la que Lionel Scaloni dio otro paso rumbo al gran objetivo de contar con Lionel Messi en el Mundial 2026, el capitán argentino volvió a hacer ruido dentro de la cancha. Mientras crece la expectativa por la lista definitiva de la Asociación del Fútbol Argentino, el rosarino sigue dejando huella con la camiseta de Inter Miami CF.

Luego de la victoria por 4-2 frente a Toronto FC, donde había marcado un gol y repartido dos asistencias, Messi volvió a ser decisivo en la visita a FC Cincinnati por la Major League Soccer. Victoria por 5 a 3.

El campeón del mundo abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo tras una carambola dentro del área que terminó en el 1-0 para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos.

Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápido y dio vuelta el resultado con goles de Kévin Denkey y Pavel Bucha, complicando el panorama para Las Garzas.

Pero cuando más lo necesitaba su equipo, apareció nuevamente Messi. Tras una asistencia de Rodrigo De Paul, el 10 volvió a empatar el encuentro y mantuvo con vida a Inter Miami en un partido cargado de emociones.

Más tarde llegaron los goles de Evander, Silvetti y Germán Berterame, hasta que otra vez el mejor jugador del mundo apareció en el cierre para completar un nuevo hat trick y desatar la locura.

Con este triplete, Messi alcanzó los 910 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional y quedó a 61 tantos de Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol mundial con 971 conquistas.

La particularidad es que tanto Messi como Cristiano tienen encaminada su presencia en el Mundial 2026, lo que marcaría la sexta participación mundialista de ambos, un hecho histórico para el fútbol.

Mientras espera la confirmación definitiva de Scaloni para defender el título conseguido en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Messi todavía tiene dos compromisos más con Inter Miami antes del receso mundialista.

Las Garzas enfrentarán a Portland Timbers el próximo domingo y luego a Philadelphia Union. Posteriormente, si integra la lista final de la Selección Argentina, el capitán disputará los amistosos preparatorios frente a Selección de Honduras el 6 de junio y ante Selección de Islandia el 9 de junio.