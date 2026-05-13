Aumentaron las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias en el CEPSI Eva Perón

La doctora Marité Beltrán charló con Noticiero 7, advirtiendo un fuerte incremento de casos en niños y bebés debido a las bajas temperaturas y pidieron reforzar los cuidados y la vacunación.

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Las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas provocaron un importante aumento de consultas pediátricas por enfermedades respiratorias en el CEPSI Eva Perón, principalmente en bebés y niños pequeños.

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En diálogo con Noticiero 7, la Dra. Marité Beltrán, señaló que la demanda de atención creció considerablemente con la llegada del frío. “Ha sido tan vertiginoso el cambio climático que ha producido esta venidera de frío, que las consultas han aumentado el 100%”, explicaron.

“En la guardia del CEPSI se están manejando entre 400 y 500 consultas por día, promediando el fin de semana también. La mayoría son consultas respiratorias”, señaló la Dra. Beltrán.

La profesional también explicó que la guardia del CEPSI Eva Perón, cuenta actualmente con una capacidad de 28 camas, de las cuales 10 están destinadas exclusivamente a pacientes con patologías respiratorias, debido al incremento de casos registrados en las últimas semanas.

Además, detalló que entre las patologías más frecuentes aparecen bronquiolitis, infecciones virales y cuadros gripales. “En esta época predominan mucho las enfermedades respiratorias virales, que afectan especialmente a los más chicos”, indicó.

La doctora también remarcó la importancia de prevenir las enfermerdades con una buena alimentación. “Hay que tratar de volver a las frutas y verduras, a lo que nos da la tierra”, señaló.

Finalmente, insistió en completar los esquemas de vacunación correspondientes. “Las vacunas siguen siendo una herramienta clave para prevenir complicaciones, especialmente en pacientes de riesgo”, afirmó.