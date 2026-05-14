Sorpresa en Gran Hermano: eliminaron a Grecia Colmenares y Lolo Poggio en una gala cargada de tensión

La actriz venezolana y la influencer quedaron fuera de la casa en una “placa planta”, una votación enfocada en los participantes menos conflictivos y con bajo perfil dentro del reality.

Hoy 00:30

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó este miércoles una noche inesperada y cargada de emoción con la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio de la casa más famosa del país.

Ambas participantes quedaron eliminadas en una denominada “placa planta”, una modalidad que apuntó contra jugadores considerados poco activos, de perfil bajo y alejados de los principales conflictos del certamen.

La doble eliminación generó fuerte repercusión entre los seguidores del programa y provocó un clima de tristeza dentro de la casa, donde tanto Grecia como Lolo eran figuras muy queridas por gran parte de sus compañeros.

Los últimos participantes que quedaron en la definición final fueron Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino. Con la tensión en aumento, el conductor Santiago del Moro anunció primero la salida de la actriz venezolana.

Colmenares atravesó momentos de nerviosismo antes de escuchar el resultado, aunque finalmente tomó con tranquilidad la noticia y abandonó la casa en medio de una despedida emotiva.

Más adelante se confirmó también la eliminación de Lolo Poggio, quien, pese a no tener una participación demasiado confrontativa, mantenía una buena relación con gran parte de los jugadores y contaba con apoyo del público en redes sociales.

La gala reconfiguró las alianzas de cara a la recta final del reality y volvió a encender el debate entre los fanáticos sobre el perfil de jugadores que permanece en competencia dentro de esta edición de Gran Hermano.