Reconstrucción del caso Vicente Cordeyro para esclarecer su muerte en Salta

La Justicia inicia una reconstrucción integral del caso Vicente Cordeyro, mientras su familia exige mayor profundidad en la investigación que cuestiona la hipótesis de suicidio.

Hoy 01:13

A siete meses de la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, la Justicia ha comenzado una reconstrucción integral del caso que ha levantado diversas controversias. La familia de Cordeyro ha expresado su firme oposición a la hipótesis de suicidio, demandando que se exploren otras líneas de investigación como homicidio, intervención de terceros, y encubrimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que, a pesar de la solicitud de la querella para postergar la reconstrucción, se decidió llevar a cabo la misma para evitar demoras que pudieran perjudicar el avance de la causa. Esto refleja el compromiso del sistema judicial por mantener la celeridad en la investigación.

Los fiscales han indicado que se tomarán en cuenta los puntos periciales sugeridos por la familia de Cordeyro, aunque no se designaron peritos de parte. El caso ha cobrado nueva relevancia tras la presentación de un extenso escrito judicial por parte de la querella, representada por el abogado Roberto Adrián Reyes, quien ha cuestionado la teoría del suicidio.

“No parece un suicidio. Hay demasiadas inconsistencias y preguntas sin responder”, declaró Reyes en Gente de Salta. Esta afirmación subraya la necesidad de una investigación más exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte del excomisario.

La familia ha solicitado que se realice una reconstrucción interdisciplinaria completa para evaluar si las lesiones, quemaduras y la posición del cuerpo son compatibles con un suicidio o si hay indicios de involucramiento de terceros. Se han planteado preguntas sobre signos de arrastre, la manipulación de la escena, y el posible uso de acelerantes.

Además, la querella ha pedido nuevas pericias sobre teléfonos celulares, cámaras de seguridad y la actividad digital de Cordeyro, con el fin de reconstruir sus movimientos y comunicaciones antes de su muerte. Este enfoque multidimensional es crucial para obtener una visión más clara del caso.

Cordeyro había desaparecido el 9 de octubre del año pasado, y su cuerpo fue encontrado en la zona del cerro Elefante. La investigación oficial ha declarado que cámaras de seguridad permitieron rastrear parte de su recorrido en un vehículo y su desplazamiento a pie hasta el lugar donde fue hallado.

En la escena se encontraron diversos elementos, incluyendo un teléfono celular incinerado, cuchillos y fragmentos de una botella de alcohol. La autopsia preliminar del CIF determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, aunque también se encontraron lesiones superficiales por fuego, lo que ha llevado a realizar estudios complementarios que continúan en curso.

Desde la Unidad Fiscal, se ha enfatizado que “la prioridad es garantizar una investigación integral, objetiva y científicamente fundada”. Esto implica la colaboración con equipos interdisciplinarios y organismos federales especializados para determinar con precisión qué sucedió con el excomisario Cordeyro.