Korn regresó a la Argentina con un show demoledor y emocionó a miles de fanáticos en Buenos Aires

La histórica banda de nü metal volvió al país después de casi una década y repasó sus grandes clásicos en el Parque Sarmiento, en el marco de su gira latinoamericana 2026.

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Korn volvió a presentarse en la Argentina después de nueve años y brindó un explosivo concierto en el Parque Sarmiento ante miles de fanáticos que esperaban el regreso de una de las bandas más influyentes del nü metal.

El grupo liderado por Jonathan Davis repasó más de tres décadas de trayectoria en el marco de la gira “Korn Latin American Tour 2026”, con un repertorio cargado de clásicos y nuevas canciones.

El recital comenzó con “Blind”, uno de los temas más emblemáticos de la banda, y continuó con canciones como “Twist”, “Here to Stay” y “Got the Life”, coreadas por el público durante toda la noche.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando Jonathan Davis apareció con su tradicional gaita para interpretar “Shoots and Ladders”, una escena ya característica en los shows del grupo estadounidense.

Durante el concierto, el vocalista también se dirigió al público argentino y pidió disculpas por la extensa ausencia de la banda en el país, explicando que el alejamiento estuvo relacionado con el trabajo en estudio y nuevos proyectos musicales.

Además de los clásicos, Korn presentó “Reward the Scars”, sencillo lanzado recientemente y que forma parte de la nueva etapa discográfica del grupo.

El cierre llegó con dos himnos de su carrera: “Falling Away from Me” y “Freak on a Leash”, que desataron la euforia final de los asistentes.

Antes de despedirse, los músicos prometieron nuevo material y dejaron abierta la posibilidad de regresar próximamente a Sudamérica.