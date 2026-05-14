Accidente de tránsito en Tucumán preocupa a la comunidad

Esta mañana, un accidente de tránsito en San Martín al 300, Tucumán, causó preocupación al involucrar a una mujer embarazada y un hombre herido.

Hoy 01:12

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en San Martín al 300, cerca de la plaza Independencia en Tucumán, ha generado gran inquietud entre los habitantes de la zona.

El incidente se produjo cuando un automóvil Peugeot salió de una cochera e impactó contra una motocicleta que transportaba a una pareja. Las circunstancias del choque están bajo investigación.

Como resultado del accidente, una mujer embarazada fue trasladada al hospital, mientras que el hombre que la acompañaba sufrió diversos golpes.

Se ha informado que el conductor del automóvil es un médico que fue el primero en ofrecer asistencia a las víctimas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El personal del servicio de emergencias 107 atendió a la mujer y posteriormente la trasladó al Hospital Centro de Salud para su evaluación médica.

En el lugar del accidente, se encontraban efectivos policiales y personal sanitario que trabajaron para ordenar el tránsito y esclarecer las causas del siniestro vial.