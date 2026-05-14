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El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 14 de mayo de 2026: se espera una jornada templada y con cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables y sin lluvias en la Madre de Ciudades. Para el viernes se mantendrá el ambiente templado y con nubosidad variable.

Hoy 01:34

Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santiago del Estero tendrá este jueves 14 de mayo una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables durante gran parte del día.

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De acuerdo con el reporte oficial, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°, en un contexto climático estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada y la noche el cielo permanecerá parcialmente cubierto, mientras que por la mañana y la tarde se espera cielo algo nublado. Los vientos serán leves, con velocidades entre 7 y 22 kilómetros por hora, predominando desde el sector este y noreste.

Por otra parte, el pronóstico extendido indica que para este viernes 15 de mayo se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 12° y una máxima de 23°, también con nubosidad variable a lo largo de toda la jornada.

Además, el SMN anticipa que las condiciones estables continuarán hacia el fin de semana, favoreciendo jornadas templadas y sin lluvias en la provincia.

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