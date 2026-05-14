Un hombre de 34 años fallece en la terminal de ómnibus de Jujuy

Un hombre de 34 años, en situación de calle y con epilepsia, falleció en la terminal de ómnibus de Fraile Pintado, Jujuy, a pesar de los intentos de reanimación del personal médico.

Hoy 02:11

En un lamentable suceso ocurrido en la terminal de ómnibus de Fraile Pintado, un hombre de 34 años perdió la vida. A pesar de los esfuerzos de personal médico que llegó al lugar, no se pudieron revertir los efectos de un paro cardiorrespiratorio.

El incidente se produjo cuando, alrededor de las 19.25 horas, la terminal local contactó al Same para solicitar asistencia médica debido a la descompensación de un hombre. Al llegar, el equipo médico comenzó las maniobras de reanimación, pero lamentablemente, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el fallido intento por salvarle la vida, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del hospital local para realizar un examen cadavérico. Este examen determinó que el paro cardiorrespiratorio fue la causa del deceso, junto con la epilepsia como enfermedad preexistente.

La información policial indica que el hombre vivía en situación de calle y no contaba con la medicación necesaria para su condición de salud. Las autoridades contactaron a su familia para confirmar su identidad, brindando apoyo en este difícil momento.

A pesar de la tragedia, el equipo médico actuó con rapidez y profesionalismo al llegar al lugar de los hechos. Sin embargo, la condición del hombre ya era crítica al momento de su llegada.

En las próximas horas, se espera que el cadáver sea entregado a los seres queridos del fallecido, una vez que se completen los trámites correspondientes. Este suceso pone de relieve la importancia de brindar atención médica y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.