Ritondo tomó distancia del comunicado del PRO y respaldó a Adorni en medio del escándalo por enriquecimiento ilícito

El jefe del bloque amarillo en Diputados aseguró que el funcionario “fue elegido por el Presidente” y pidió evitar tensiones internas. También adelantó que el PRO no acompañará la eliminación de las PASO.

Hoy 01:59

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, volvió a pronunciarse sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y luego del fuerte comunicado difundido por el partido que lidera Mauricio Macri. El dirigente bonaerense tomó distancia del texto partidario y remarcó que “Argentina necesita que no haya ruido”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista televisiva en TN, Ritondo sostuvo que no fue consultado sobre el comunicado difundido por el PRO y aclaró que se trató de una decisión exclusiva de Macri como presidente del espacio. “Él tiene derecho a expresar lo que siente”, afirmó.

El documento del partido amarillo había marcado diferencias con el Gobierno nacional al señalar que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal” y cuestionar a quienes “frenan el cambio desde dentro”. Las críticas surgieron pocos días después de que trascendieran los millonarios gastos realizados por Adorni en remodelaciones de propiedades, entre ellas una obra valuada en 245 mil dólares en el country Indio Cuá.

Sobre la situación judicial del funcionario, Ritondo evitó profundizar cuestionamientos y respaldó la postura presidencial. “Es jefe de Gabinete, lo elige el Presidente y no lo sacamos nosotros. El Presidente dice que le cree y lo banca”, expresó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener la estabilidad política y económica del oficialismo. “Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para tener una Argentina normal y nosotros queremos aportar a eso desde el Congreso”, indicó.

El diputado también se refirió al futuro del PRO y aseguró que el partido seguirá teniendo un rol central dentro del escenario político nacional. “Tenemos gobernadores, intendentes y dirigentes preparados para el recambio”, destacó.

De cara a las elecciones legislativas del próximo año, Ritondo afirmó que el espacio continuará acompañando las medidas económicas del Gobierno, aunque aclaró que no respaldará todos los proyectos impulsados por la Casa Rosada. Como ejemplo, adelantó que el PRO no acompañará la eliminación de las PASO.

“Los debates electorales necesitan consenso. Yo no estoy de acuerdo en sacar las PASO”, concluyó el dirigente.