El secreto de Fátima revelado tras 83 años y el milagro del sol en Jujuy

Los acontecimientos de Fátima, donde tres pastorcitos portugueses presenciaron apariciones marianas entre 1917 y el ocultamiento de un secreto por la Iglesia hasta el año 2000, siguen siendo un fenómeno religioso de gran relevancia.

Hoy 23:30

El 13 de mayo de 1917, tres pequeños pastores del pueblo de Fátima, Lucía dos Santos (10 años) y sus primos Francisco y Jacinta Marto (9 y 6 años), afirmaron haber visto a la Virgen María en un lugar conocido como Cova da Iría. Este evento, que comenzó como un encuentro extraordinario, se transformó en uno de los fenómenos religiosos más documentados del siglo XX.

Los videntes relatan que, ya en 1916, tuvieron apariciones de un ángel que se presentó como el “Ángel de Portugal”, preparándolos para las visitas marianas. Sin embargo, fue el 13 de mayo de 1917, cerca del mediodía, cuando los niños, mientras pastoreaban sus ovejas, escucharon un fuerte trueno en un día completamente soleado. Sobre una pequeña encina, observaron a una mujer luminosa que les pidió regresar durante cinco meses consecutivos.

Las apariciones se repitieron el 13 de cada mes hasta octubre, atrayendo a multitudes cada vez mayores. El 13 de julio, la Virgen confió a los niños un “secreto” que la Santa Sede mantuvo oculto durante 83 años, hasta el pontificado de Juan Pablo II.

El “Milagro del Sol” tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, cuando unas 50.000 personas se congregaron en Cova da Iría, a pesar de la lluvia torrencial. Allí, la figura se identificó como la “Señora del Rosario” y solicitó la construcción de una capilla. Testigos afirmaron que el sol comenzó a “danzar”, zigzaguear y girar hacia la Tierra, iluminando el cielo con luces multicolores durante aproximadamente diez minutos.

El fenómeno fue presenciado por creyentes y escépticos, incluyendo reporteros seculares y funcionarios gubernamentales. Al finalizar, el suelo y la ropa de los presentes, que estaban empapados, aparecieron completamente secos. El papa Pío XII afirmó haber sido testigo del mismo fenómeno desde los Jardines Vaticanos.

El “secreto de Fátima” consta de tres partes. El primer secreto, revelado en 1941, describe una visión aterradora del infierno. El segundo secreto, también en 1941, advierte sobre una nueva guerra si los hombres no dejaban de ofender a Dios. El tercer secreto fue revelado el 26 de junio de 2000 y presenta una visión simbólica de un Papa vestido de blanco enfrentando la muerte.

Francisco y Jacinta, como la Virgen había predicho, murieron jóvenes debido a enfermedades: Francisco el 4 de abril de 1919 y Jacinta el 20 de febrero de 1920. Fueron beatificados por Juan Pablo II en el año 2000 y canonizados por el papa Francisco el 13 de mayo de 2017. Lucía, en cambio, vivió hasta los 97 años, ingresando como religiosa en diferentes órdenes y falleciendo el 13 de febrero de 2005. La Iglesia declaró oficialmente en 1930 que las apariciones eran “dignas de fe” y la capilla solicitada por la Virgen fue construida, convirtiéndose en uno de los santuarios más visitados del mundo.