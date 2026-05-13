Dictaron prisión preventiva para dos hermanos acusados de integrar una “narcofamilia” en el barrio Almirante Brown

Los jóvenes fueron acusados de comercializar drogas. La investigación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 22:38

La Justicia santiagueña dictó cuatro meses de prisión preventiva para dos jóvenes hermanos acusados de formar parte de una organización familiar dedicada a la comercialización de drogas en el barrio Almirante Brown. La medida fue dispuesta por el juez Héctor Salomón durante una audiencia realizada este martes.

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De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los imputados integraban una verdadera “pyme familiar” de venta de estupefacientes, según informó Noticiero 7. En los procedimientos realizados se secuestraron dosis de cocaína y marihuana que estaban listas para su comercialización, en una causa caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en perjuicio de la salud pública.

En la misma causa ya se encuentra con prisión preventiva Carmen Cancinos, madre de los acusados, junto a otro familiar de apellido Sánchez. La Fiscalía había solicitado un plazo mayor de detención para los dos hermanos, aunque finalmente el magistrado resolvió fijar cuatro meses mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, la defensa oficial pidió medidas alternativas y hasta solicitó la libertad de los jóvenes, argumentando que ambos tienen hijos menores de edad. Sin embargo, el juez Salomón rechazó el planteo y resolvió que continúen detenidos mientras el órgano acusador define los próximos pasos en la causa.