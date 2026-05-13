Sigue trabada la renovación de Exequiel Zeballos y podría irse de Boca en junio

El Changuito todavía no extendió su contrato con el Xeneize y desde su entorno analizan ofertas para salir en el próximo mercado de pases.

Hoy 23:32

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca Juniors continúa siendo una incógnita. A pocos meses de que finalice su contrato, la renovación sigue trabada y el atacante santiagueño podría dejar el club en el próximo mercado de pases.

El vínculo del Changuito vence a fines de 2026 y, aunque existe buena relación entre las partes, todavía no hubo acuerdo para extenderlo. Las diferencias pasan principalmente por la duración del nuevo contrato y el monto de la cláusula de rescisión.

Desde el entorno del futbolista aseguran que el delantero tiene ganas de cambiar de aire luego de casi seis años en el plantel profesional del Xeneize, donde atravesó momentos de enorme explosión futbolística, pero también varias lesiones importantes que frenaron su crecimiento.

La intención de Boca es renovarle con un contrato largo y elevar considerablemente la cláusula de salida, actualmente fijada en 20 millones de dólares. Sin embargo, los representantes del jugador prefieren un acuerdo más corto y mantener una cifra similar para facilitar una posible transferencia futura.

En ese contexto, su representación acercaría una oferta concreta en el próximo mercado para buscar una salida ordenada y evitar que el futbolista quede libre, algo que podría negociar a partir del 1° de julio.

En los últimos meses, dos clubes europeos siguieron de cerca la situación del santiagueño. Por un lado, el CSKA Moscú realizó sondeos e incluso deslizó la posibilidad de presentar una oferta cercana a los 10 millones de dólares. Por otro, el SSC Napoli mantiene interés desde hace tiempo y podría avanzar formalmente en las próximas semanas.

Mientras tanto, en Boca consideran que el extremo tiene un valor de mercado cercano a los 15 millones de dólares y no pretenden negociarlo por una cifra inferior.

Durante buena parte de 2025, Zeballos fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. Sin embargo, una nueva lesión volvió a complicarlo y, tras recuperarse, perdió terreno dentro del once titular que armó Claudio Úbeda.

Aun así, el Changuito sigue siendo una pieza habitual ingresando desde el banco y uno de los jugadores más queridos por los hinchas xeneizes, que observan con preocupación la posibilidad de una salida en el corto plazo.