Violencia a las puertas de un colegio de Añatuya: una estudiante sufrió un brutal ataque

Una joven de 18 años fue emboscada por dos mujeres cuando se dirigía a clases de formación profesional. La víctima asegura que la agredieron por alejarse de una amiga con problemas de adicciones.

Hoy 23:12

Lo que debía ser una tarde normal de estudio en la Escuela San Vicente de Paul se transformó en una pesadilla para Valentina Trinidad Pogonza. Minutos antes de las 16 de este miércoles, la joven caminaba por las inmediaciones de Av. Francisco de Aguirre y calle Borges cuando fue interceptada de manera violenta.

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Según el reporte policial de la División Prevención, dos mujeres —identificadas por la víctima como María Lafuente y una cómplice de nombre Soledad— la abordaron antes de que pudiera ingresar al establecimiento. Sin mediar palabra cordial, la arrojaron al suelo y comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas ante la mirada atónita de los transeúntes.

Mientras la joven recibía el castigo físico, Lafuente le gritaba amenazas: “Ya te voy a dar que andes faltando el respeto a mi hija y hablando cosas”.

Sin embargo, tras la intervención de sus compañeros de estudio, quienes lograron ahuyentar a las agresoras, Pogonza dio una versión muy distinta sobre el origen del conflicto. La joven explicó a las autoridades que el distanciamiento con la hija de la agresora no se debió a "chismes", sino a una decisión personal de alejarse del círculo de la joven debido a su consumo de sustancias prohibidas.

Al lugar arribó la unidad móvil a cargo del Oficial Subinspector González Román y el Cabo 1º Rodríguez Luis, tras un alerta del sistema de monitoreo. Los efectivos encontraron a un grupo de vecinos asistiendo a la víctima, quien se encontraba visiblemente afectada por los golpes recibidos.

Valentina fue trasladada de urgencia al nosocomio local para recibir asistencia médica y constatar la gravedad de las lesiones.

Por su parte la policía ha invitado formalmente a la damnificada a radicar la denuncia penal en la Comisaría 41. Se espera que en las próximas horas la justicia tome medidas contra las dos agresoras domiciliadas en el Barrio La Merced, quienes ya están plenamente identificadas.