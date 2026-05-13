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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 17º
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La intendente Fuentes recibió al nuevo jefe de la delegación local del Ejército Argentino

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:47
municipalidad de la capital

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar del nuevo jefe del Destacamento de Vigilancia de Cuartel Santiago del Estero del Ejército Argentino, teniente coronel Diego Jesús Castro Quesada.

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El militar asistió al Salón de Acuerdos del Palacio Municipal acompañado por el suboficial principal Carlos Navarrete. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre distintos temas de interés común para ambas instituciones y manifestaron su voluntad de fortalecer la colaboración mutua en beneficio de la comunidad.

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