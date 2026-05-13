La intendente Fuentes recibió al nuevo jefe de la delegación local del Ejército Argentino

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:47

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar del nuevo jefe del Destacamento de Vigilancia de Cuartel Santiago del Estero del Ejército Argentino, teniente coronel Diego Jesús Castro Quesada.

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El militar asistió al Salón de Acuerdos del Palacio Municipal acompañado por el suboficial principal Carlos Navarrete. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre distintos temas de interés común para ambas instituciones y manifestaron su voluntad de fortalecer la colaboración mutua en beneficio de la comunidad.