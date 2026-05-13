La intendente Fuentes destacó el trabajo en el nuevo paseo Dardo del Valle Gómez del barrio Francisco de Aguirre

Homenajearon al recordado poeta y su aporte a la cultura santiagueña.

Hoy 21:43

Acompañada por vecinos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó los avances de la obra del nuevo Paseo Dardo del Valle Gómez, que rendirá homenaje al recordado poeta y su aporte a la cultura santiagueña.

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En el lugar, la jefa comunal junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, dialogaron con los frentistas sobre los trabajos y su impacto en la zona.

“Este nuevo espacio verde no solo busca preservar nuestra historia a través del reconocimiento a un hombre excepcional de la copla santiagueña, sino también ofrecer más puntos de encuentro y recreación para la comunidad”, expresó la jefa comunal.

"Desde el municipio venimos impulsando la apropiación positiva de los espacios públicos por parte de los vecinos, generando sitios más modernos, seguros y accesibles, con nuevo mobiliario urbano y la conservación y plantación de más árboles", afirmó.

Por su parte, Dardo del Valle Gómez (hijo) expresó su agradecimiento al gabinete municipal "por mantener vivo el legado de mi padre y fortalecer el patrimonio cultural santiagueño, con un hermoso sitio verde en el que las familias podrán compartir, disfrutar y aprender".

El predio está ibicado sobre avenida Lugones entre Río Negro y Neuquén, en el barrio Francisco de Aguirre, el espacio de 6700 m2 se sumará a las superficies verdes que tiene la ciudad para las familias, promoviendo además la identidad histórica y literaria.

Las tareas incluyen la construcción de canteros y caminos rodeados de vegetación nativa, juegos infantiles, aparatos de gimnasia y estaciones con placas y soportes didácticos que detallarán la obra y trayectoria del reconocido escritor.