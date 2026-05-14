Marco Rubio aseguró que Estados Unidos pretende convencer a China para que disuada a Irán

El secretario de Estado norteamericano sostuvo que la comitiva que viajó al país asiático espera persuadir a la superpotencia para que tenga un rol más activo en el conflicto bélico.

Hoy 08:15

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.

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Unas declaraciones que se producen mientras Trump y Jinping se encuentran reunidos en Pekín, entre otras cosas, para tratar temas de relevancia internacional.

"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico", sostuvo Rubio en las últimas horas.

El jefe de la diplomacia estadounidense también ha asegurado que el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, al señalar que "un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana", en referencia al intercambio de ataques registrado el pasado viernes entre Irán y Estados Unidos.

"Los barcos chinos están atrapados ahí", remarcó Rubio sobre el posible efecto que el bloqueo de Ormuz tiene sobre los intereses energéticos de Pekín.

Washington intensificó en los últimos meses la presión sobre Pekín para que reduzca su apoyo indirecto a Irán y para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio, donde ambos países mantienen intereses estratégicos.