“Las relaciones entre Estados Unidos y China son las más importantes del mundo”

Así lo dijo el presidente chino al concluir un discurso durante la cena de Estado en Beijing. Ambos líderes se reunieron en la capital china este jueves por dos horas y 15 minutos.

Hoy 08:20

Con elogios mutuos, con promesas de estabilidad y una advertencia china sobre Taiwan, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Beijing este jueves por dos horas y 15 minutos, en una reunión clave en momentos en que buscan estabilizar la relación comercial bilateral y mientras el mundo vive gran incertidumbre por la guerra de Estados Unidos con Irán y su impacto en la economía global. La jornada cerró con una cena de Estado en la que Xi concluyó su discurso afirmando que "las relaciones entre EE.UU. y China son las más importantes del mundo. ¡Salud!". Trump lo invitó a Washington.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El día comenzó con los líderes de las máximas superpotencias dándose efusivamente la mano frente al Gran Salón del Pueblo en la capital china el jueves por la mañana, hora local (a última hora del miércoles en Argentina). Ambos charlaron durante una ceremonia de recepción que contó con una banda de vientos, desfile militar y niños que ondeaban banderas estadounidenses y chinas en una milimétrica coreografía.

En la sala de reuniones, Trump y Xi ofrecieron palabras positivas sobre la relación entre Estados Unidos y China antes de que los periodistas fueran invitados a retirarse.

“Una relación bilateral estable es buena para el mundo", dijo Xi. "Deberíamos ser compañeros, no rivales", agregó.

Trump enfatizó su relación personal con Xi, al que llamó “amigo” y "gran líder", y dijo que ambos siempre han sabido resolver sus desacuerdos. También afirmó que Estados Unidos está deseoso de hacer negocios con China. "Vamos a tener un futuro fantástico juntos", prometió Trump.

Fue la primera reunión cara a cara entre los líderes de EE.UU. y China desde octubre y la primera visita a territorio chino de un presidente estadounidense desde que Trump viajó a Beijing en 2017.

Después de la reunión, ambos líderes visitaron el histórico Templo del Cielo. Los periodistas aprovecharon para preguntarle a Trump cómo habían sido las conversaciones y él dijo que fueron "geniales", añadiendo que China es un lugar “hermoso e increíble”.

Advertencia sobre Taiwán

Trump y Xi ignoraron preguntas sobre si habían hablado sobre Taiwán, el territorio que China considera como propio. “La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó Xi durante la cumbre, según la cadena oficial CCTV.

Y advirtió: "Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa".

Taiwán afirmó este jueves que Estados Unidos continúa expresando su "apoyo claro y firme" a la democracia de la isla.

Además de Trump, la delegación norteamericana está integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Defensa, Pete Hegseth; y varios directores ejecutivos de grandes empresas, entre ellos el jefe de Tesla Elon Musk; el director ejecutivo de Nvidia, Jenseng Huang y Tim Cook, de Apple.

“Invitamos a los 30 principales del mundo”, dijo Trump sobre los empresarios. “Todos y cada uno de ellos dijeron que sí, y yo no quería al segundo ni al tercero de la empresa. Quería solo al número uno. Y hoy están aquí para presentar sus respetos a usted y a China, y esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco de parte de Estados Unidos”, afirmó el presidente.

Xi prometió a los ejecutivos que China se "abrirá aún más" al mundo. "Las empresas estadounidenses disfrutarán de perspectivas aún más prometedoras en China", aseguró el líder asiático, según los medios estatales chinos.

Fuente: Clarín.