Añatuya se viste de sol: clima ideal para disfrutar hoy Jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Añatuya presenta un día soleado y templado, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas se mantendrán agradables en los próximos días.

Hoy 08:21

El día en Añatuya comienza con un sol radiante y temperaturas frescas, alcanzando actualmente los 9.5 °C. Los añatuyenses pueden disfrutar de un clima perfecto para actividades al aire libre, con una sensación térmica de 8.2 °C que invita a salir abrigado.

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Con una humedad del 86%, el ambiente se siente algo fresco, pero el viento suave de 9 km/h desde el sureste ayuda a que la jornada sea más placentera. Este clima soleado promete ser un deleite para quienes buscan despejarse y disfrutar del paisaje local.

Para hoy, se espera que la temperatura alcance una máxima de 21.2 °C, lo que sugiere un mediodía cálido y agradable. Los añatuyenses podrán aprovechar este clima benévolo para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en sus hogares.

El pronóstico para mañana, 15 de mayo, anticipa un día igualmente soleado con mínimas de 9.6 °C y máximas que llegarán a 20.8 °C. Esta tendencia de buen clima parece continuar, resaltando la estabilidad de las condiciones atmosféricas en la región.

El sábado, 16 de mayo, se presentará una variación con condiciones parcialmente nubladas, aunque las temperaturas oscilarán entre 10.5 °C y 21.6 °C. Los habitantes de Añatuya pueden esperar un fin de semana variado, pero en general, el clima seguirá siendo favorable para disfrutar de actividades al aire libre.