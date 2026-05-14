Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama, a propósito del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó el contexto económico internacional y su impacto en la Argentina durante su columna de este jueves en Radio Panorama, donde puso el foco en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.

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“En este momento están hablando los dos países más importantes para la economía del mundo”, afirmó, al referirse al encuentro que calificó como uno de los más relevantes de las últimas décadas.

Granados explicó que el escenario global tiene efectos directos en la economía local. En ese sentido, anticipó que el costo de vida rondará el 2,4%, mientras que YPF anunció un aumento del 1% en combustibles y la decisión de congelar los precios por 45 días, con el objetivo de evitar un impacto mayor ante la volatilidad internacional.

Sobre la cumbre en China, el economista remarcó que allí se está definiendo el área de influencia económica global. Según detalló, Trump llegó al encuentro acompañado por 35 referentes clave del mundo empresarial estadounidense, incluidos algunos de los CEO más influyentes.

En paralelo, señaló que la Argentina muestra algunos signos de recuperación. “Se recuperó la capacidad instalada”, indicó, al explicar que este indicador —que mide el uso de la maquinaria en las empresas— pasó del 54% al 59% durante marzo.

Por último, Granados citó un informe reciente presentado por Carlos Melconian desde la Universidad Austral, que describe un país con “tres argentinas” que avanzan a distintas velocidades.

Según ese análisis, existe una primera economía dinámica vinculada a energía y minería, como el petróleo, el gas, el litio y el cobre, que avanza a gran ritmo. Una segunda, centrada en el sector agropecuario, con actividades como la soja y otras producciones del campo. Y una tercera, más rezagada, vinculada a la industria en los grandes centros urbanos, especialmente en el conurbano.

El planteo refleja, según Granados, la necesidad de definir el rumbo económico del país en un contexto internacional marcado por decisiones clave de las principales potencias.