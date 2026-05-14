Impresionante accidente en Lomas del Golf: un conductor salió ileso tras un violento vuelco

El hecho ocurrió durante la madrugada en la ciudad Capital. El vehículo impactó contra un árbol y un montículo de basura antes de volcar.

Hoy 09:19

Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves 14 de mayo en el barrio Lomas del Golf, en la ciudad Capital. A pesar de la magnitud del hecho, el conductor habría resultado ileso.

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El siniestro ocurrió cerca de las 3 de la mañana sobre calle Base Marambio, a la altura de la manzana 8, frente a la manzana 11. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba a alta velocidad cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

De acuerdo a fuentes consultadas, el rodado impactó primero contra un árbol y luego contra un montículo de basura, lo que provocó que terminara completamente dado vuelta sobre la calzada.

En el interior del vehículo viajaba únicamente el conductor, quien logró salir por sus propios medios y no presentaría heridas de gravedad, pese a la violencia del vuelco.

Vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por el estado del automóvil y destacaron que el hecho no haya tenido consecuencias más graves. En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.