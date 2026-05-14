Escándalo en Brasil: Flávio Bolsonaro le pidió dinero a un empresario para una película sobre su padre

Las negociaciones fueron destapadas por el portal Intercept Brasil, que reveló que el Banco Master se comprometió a pagar 24 millones de dólares para la producción de la cinta biográfica 'The Dark Horse', que está siendo producida por un estudio de cine de Estados Unidos.

Hoy 08:42

Flávio Bolsonaro, candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, negoció con un banquero que está ahora en prisión preventiva para obtener un patrocinio millonario destinado a una película de cine sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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Las negociaciones fueron destapadas por el portal Intercept Brasil, que reveló que el Banco Master se comprometió a pagar 24 millones de dólares para la producción de la cinta biográfica 'The Dark Horse', que está siendo producida por un estudio de cine de Estados Unidos.

De ese valor, 10,6 millones de dólares fueron desembolsados entre febrero y mayo de 2025, según las informaciones del medio.

El propio Flávio Bolsonaro confirmó que negoció el patrocinio de la película con el banco y recalcó que la operación es totalmente legal.

No obstante, eso no impidió que la revelación causara un revuelo inmediato en Brasil porque el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, está en prisión por un monumental escándalo de corrupción que salpica a políticos y a importantes jueces.

"En nuestro caso, lo que ocurrió fue un hijo buscando patrocinio privado para una película privada sobre la historia de su propio padre", dijo Flávio Bolsonaro en un vídeo en respuesta al reportaje, que publicó un audio de una conversación entre el senador y el banquero.

En el audio, Flávio Bolsonaro pedía a Vorcaro puntualidad en los pagos para "no fallar a Cyrus" Nowrasteh, el director de la película, ni al resto de los productores estadounidenses de la cinta, que debe de ser estrenada este año.

El candidato y senador recalcó que conoció a Vorcaro en diciembre de 2024, después del fin del Gobierno de su padre y cuando aún no había sospechas sobre el banco, y aprovechó para pedir la instauración de una comisión parlamentaria para investigar el caso.

Intercept Brasil también divulgó un intercambio de mensajes entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro fechado el 16 de noviembre de 2025, en la víspera de la detención del banquero.

En esos mensajes, entre los que hay varios temporales borrados, Flávio Bolsonaro le dijo al banquero: "hermano, estoy y estaré siempre contigo, entre nosotros no hay medias tintas".

El intercambio de mensajes causó una gran repercusión política, con críticas desde los partidos que apoyan al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y también, desde fuerzas opositoras.

Entre ellos, destaca el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, un político que también se presenta a las elecciones presidenciales el próximo octubre y disputa el mismo espacio político que Bolsonaro.

"Flávio Bolsonaro: oírte recibiendo dinero de Daniel Vorcaro es imperdonable. Es una bofetada en la cara de los brasileños de bien. Es necesario tener credibilidad para cambiar Brasil", afirmó Zema.

Hasta ahora, el único político formalmente investigado por el caso de corrupción en el Banco Master es el senador Ciro Nogueira, quien fue ministro de Presidencia con Bolsonaro y figuraba entre los potenciales nombres para ser compañero de fórmula electoral de Flávio.

La semana pasada, la Policía Federal hizo registros en la casa de Nogueira en Brasilia por sospechas de que recibió pagos mensuales de hasta 100.000 dólares a cambio de su ayuda para aprobar proyectos legislativos que beneficiaron al banco.