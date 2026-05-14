YPF aumentó otra vez sus combustibles: cómo quedaron los precios en Santiago del Estero

La petrolera estatal aplicó una suba del 1% desde este jueves y mantendrá congelados los valores por 45 días.

Hoy 09:06

La petrolera YPF aplicó desde este jueves un aumento del 1% en el precio de sus combustibles en todo el país, medida que también impacta en los surtidores de Santiago del Estero.

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Con esta actualización, el incremento promedio en la provincia ronda los $25 por litro, según los valores informados para las estaciones de servicio de la compañía.

En el caso de la nafta Súper, el litro pasó de $2.117 a $2.138, lo que representa una suba de $21.

Por su parte, la nafta Infinia aumentó de $2.249 a $2.275, con un incremento de $26 por litro.

En tanto, el Diesel Infinia pasó de $2.426 a $2.454, es decir, una suba de $28 por litro.

Nuevo precios de YPF

La medida fue confirmada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien explicó que la actualización se resolvió tras un análisis de las condiciones del mercado y de las variables de oferta y demanda.

Además, la compañía anunció que continuará aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el objetivo de evitar un traslado brusco de la suba del petróleo internacional al valor final de los combustibles.

Según indicó Marín, la petrolera buscará no trasladar de manera directa los sobresaltos del precio del crudo a los surtidores, en un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y el barril por encima de los 100 dólares.

De esta manera, YPF mantendrá congelados los precios durante el próximo mes y medio, aunque la suba ya comenzó a sentirse desde este jueves en las estaciones de servicio de Santiago del Estero.