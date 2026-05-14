Barrio Tarapaya: delincuentes le robaron el celular a un conductor de una aplicación

El trabajador respondió al pedido de un viaje. Allí fue sorprendido por dos delincuentes quienes lo amenazaron con un arma de fuego.

Hoy 09:25

Pasadas las seis de la mañana de este jueves un conductor de una aplicación de viajes, fue asaltado cuando respondió al pedido de un viaje en el barrio Tarapaya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima resultó un hombre mayor de edad. Este conducía una Gilera Smash cumpliendo servicio para DiDi.

Mientras circulaba por el barrio, el conductor fue sorprendido por dos delincuentes, los que bajo amenazas con un arma de fuego le robaron un teléfono celular Motorola E13.

Te recomendamos: Impresionante accidente en Lomas del Golf: un conductor salió ileso tras un violento vuelco

Luego del asalto sufrido, el trabajador pudo dar aviso a personal policial, entre ellos personal de Prevención Norte, que realizó recorridos y averiguaciones en la zona para intentar localizar a los autores del robo.