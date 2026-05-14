Termas de Río Hondo se prepara para un clima soleado: temperaturas agradables para hoy Jueves 14 de mayo de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica cambios en el clima para los próximos días.
En Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado, con una temperatura actual de 8.4 °C y una sensación térmica de 7.5 °C. Los termenses pueden esperar un día cómodo, ideal para disfrutar al aire libre.
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La humedad en la región es del 93%, lo que aporta una sensación de frescura en la mañana. Con un viento suave del sureste a 6.5 km/h, las condiciones son perfectas para los amantes de las actividades al aire libre.
Para hoy, se prevé un clima soleado, con una mínima de 10.7 °C y una máxima que alcanzará los 20.4 °C. Esta combinación de temperaturas hará que muchas familias termenses opten por salir a disfrutar del día.
Sin embargo, el pronóstico para mañana indica un cielo parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 10.5 °C y máximas de 20.2 °C. Es posible que los termenses experimenten un ligero cambio en la atmósfera, pero sin grandes preocupaciones.
Para el sábado, se anticipa lluvia moderada a intervalos, con mínimas de 11.2 °C y máximas de 19.8 °C. Es recomendable que los termenses preparen sus paraguas y abrigos ante la llegada de este frente húmedo.