El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril: estiman que estaría por debajo del 3%

El organismo publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al cuarto mes del año.

Hoy 08:07

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente a abril, en un contexto marcado por expectativas de desaceleración luego del salto registrado en marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las 16 horas y las principales consultoras privadas coinciden en que el dato se ubicaría por debajo del 3%.

En marzo, la inflación había alcanzado el 3,4%, mientras que el acumulado del primer trimestre de 2026 llegó al 9,4%.

De acuerdo con las estimaciones privadas, el IPC de abril se movería en una franja de entre el 2,4% y el 2,8%.

La consultora EcoGo proyectó un incremento mensual del 2,5%, mientras que Libertad y Progreso estimó un 2,4% y atribuyó la desaceleración a la finalización del impacto de la devaluación y a una menor presión de los combustibles.

Por su parte, Orlando Ferreres calculó una inflación del 2,6% mensual y un avance interanual del 30,7%. En tanto, Analytica estimó un índice cercano al 2,8%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también proyectó una inflación de 2,6% para abril y anticipó una desaceleración gradual para los próximos meses.

Entre los factores que habrían contribuido a moderar el índice aparecen una menor presión en alimentos y bebidas, la estabilidad en algunos precios regulados y el freno en nuevos aumentos de combustibles.

Como anticipo del dato nacional, el lunes se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5% en abril, por debajo del 3% registrado en marzo.

No obstante, distintos analistas remarcaron que, pese a la desaceleración, la inflación continúa en niveles elevados para el poder adquisitivo de los salarios y el consumo.