Clima ideal para disfrutar en La Banda: pronóstico para hoy Jueves 14 de mayo de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un cambio en el clima hacia el fin de semana.
La ciudad de La Banda se despierta hoy bajo un cielo totalmente soleado, con una temperatura actual de 10.3 °C. Los bandeños podrán disfrutar de este clima favorable a medida que avanza la jornada.
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Con una sensación térmica de 9.3 °C, se espera que las temperaturas aumenten a lo largo del día, alcanzando un máximo de 22 °C. Este tipo de clima es ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.
El viento sopla a 8.3 km/h desde el sureste, lo que contribuye a que el aire se sienta fresco pero agradable. Los bandeños pueden salir a caminar o reunirse con amigos sin preocuparse por el frío.
Sin embargo, el pronóstico para mañana muestra un ligero descenso en la temperatura mínima, que será de 9.9 °C, con una máxima de 21.3 °C. Se prevé que el clima continúe siendo soleado, lo que permitirá que la semana transcurra con temperaturas agradables.