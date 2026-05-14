La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif encabezaron una jornada de EcoAcción

La actividad se desarrolló en el barrio Sarmiento de la Capital.

Hoy 20:07

Con el acompañamiento de vecinos e instituciones educativas y ambientalistas, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, encabezaron una nueva jornada de EcoAcción en el barrio Sarmiento.

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También participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente; el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia, Pablo Fuentes, entre otros funcionarios.

Allí, se realizaron tareas de limpieza integral, recolección de residuos, plantación de árboles y elaboración de murales en la esquina de Garibaldi y Hércules Occhiuzzi, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado del entorno urbano.

"Me llena de orgullo encontrarnos una vez más en otro barrio de la ciudad para intervenir con pequeñas acciones que ayuden a mantener la limpieza, embellecer los espacios públicos y reparar el daño ambiental", expresó la jefa comunal.

"Debemos seguir el legado de nuestro querido Papa Francisco, que nos invitaba a dejarles a las futuras generaciones un mundo mejor que el que nosotros hemos recibido a través de la educación, que es una verdadera herramienta de transformación social", agregó.

Por su parte, la ministra Nassif valoró la oportunidad "de que los chicos salgan de las escuelas e interactúen con la comunidad para seguir aprendiendo valores y conductas más responsables con el cuidado del medio ambiente".

A su vez, el subsecretario de Medio Ambiente, Pablo Fuentes, remarcó la importancia "de la articulación entre los organismos del Estado con la sociedad para alcanzar barrios más limpios, sustentables y saludables para todos".

Participaron de la jornada el colegio David Mc Taggart y la Escuela Técnica N° 8, junto a centros de atención primaria de salud y otros organismos públicos.