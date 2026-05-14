Un niño de 5 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto

El hecho ocurrió en el barrio Salta Prolongación. El menor sufrió lesiones en la cabeza y buscan identificar al conductor que se dio a la fuga.

Hoy 16:01

Un niño de 5 años resultó herido este miércoles por la tarde tras ser embestido por un motovehículo en inmediaciones del barrio Salta Prolongación.

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El hecho se registró cerca de las 17:00 horas en la intersección de calle Vilelas y Pasaje 1, en jurisdicción de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, correspondiente a la Comisaría Comunitaria Nº12.

De acuerdo con la información policial, el menor caminaba junto a su madre cuando fue atropellado por una motocicleta, por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones en la zona del cráneo, lo que motivó su inmediata asistencia médica.

La madre del niño, una joven de 23 años, relató lo sucedido a los efectivos que acudieron al lugar tras un llamado al Departamento Central de Comunicaciones.

Por disposición de la fiscal Sara Díaz, el menor fue sometido a distintos estudios, entre ellos una tomografía, y quedó internado en observación para seguir de cerca su evolución.

En tanto, el médico de policía, el Dr. Fumarola, diagnosticó siete días de curaciones.

La causa quedó a cargo del fiscal Gómez, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y tareas investigativas por parte de la Brigada Interna para identificar al conductor y al vehículo involucrado, que no fue localizado en el lugar del hecho.