Incendio en Salta causa la muerte de un joven en su habitación

Un incendio devastador en una vivienda de Salta resultó en la muerte de un joven de 24 años, quien no pudo escapar debido a sus dificultades motrices.

Hoy 16:18

Un incendio trágico se desató el pasado martes por la noche en la calle La Rioja al 300, en la ciudad de Salta, culminando con la muerte de un joven de aproximadamente 24 años. El siniestro comenzó cerca de las 20:45 en una habitación ubicada en la parte trasera de la propiedad, donde la víctima fue hallada sin vida por el personal de bomberos tras extinguir las llamas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron un fuego completamente generalizado en un cuarto de cerca de 12 metros cuadrados. Los vecinos, preocupados, alertaron rápidamente a los brigadistas sobre la presencia del joven en el interior, quien presentaba dificultades motrices que le impidieron escapar por sus propios medios.

Según informes de Con Criterio Salta, las primeras investigaciones sugieren que el foco ígneo se originó de manera accidental debido a una vela encendida. Se cree que el objeto cayó dentro del dormitorio, lo que provocó un avance rápido de las llamas en el ambiente donde la víctima se encontraba solo.

Una vez que se controló la situación y se completaron las tareas de extinción, las autoridades policiales asumieron la responsabilidad de las actuaciones necesarias para esclarecer los detalles del incidente. Actualmente, las autoridades están trabajando para confirmar las causas exactas del siniestro y determinar con precisión las circunstancias de la muerte del joven.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra en estado de shock tras la pérdida de un joven tan valioso. La necesidad de investigar a fondo las circunstancias de este incidente es crucial para prevenir futuros accidentes.

Las autoridades instan a la población a ser cautelosa con el uso de velas y otros objetos que puedan provocar incendios, recordando que la seguridad en el hogar es fundamental para evitar tragedias como esta.