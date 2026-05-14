La inflación de abril fue de 2,6% y marcó una desaceleración tras diez meses de subas

El dato del Indec confirmó una baja respecto a marzo y se ubicó en línea con las proyecciones oficiales y privadas.

Hoy 16:17

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de abril fue de 2,6%, lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales frente al 3,4% registrado en marzo y puso fin a una racha alcista de diez meses consecutivos.

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El nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró además una variación interanual del 32,4% y un acumulado del 12,3% en lo que va del año, en línea con las estimaciones del equipo económico y de consultoras privadas, que proyectaban valores entre 2,4% y 2,8%.

En el desglose por categorías, los precios Regulados lideraron las subas con un 4,7%, impulsados principalmente por aumentos en transporte y tarifas eléctricas. Por su parte, la inflación núcleo avanzó 2,3%, reflejando incrementos en alquileres, servicios de vivienda y consumo en restaurantes.

En tanto, los precios Estacionales no registraron variación, ya que las subas en indumentaria por cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

A nivel de rubros, Transporte encabezó los aumentos con un 4,4%, seguido por Educación con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%) mostraron las menores subas del mes.

Desde una perspectiva regional, el rubro Alimentos tuvo mayor incidencia en el NEA, NOA y la región Pampeana, mientras que en el Gran Buenos Aires el mayor impacto se observó en Vivienda, agua, electricidad y gas, debido a subas en alquileres y tarifas.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que se trata de “la inflación más baja en cinco meses” y remarcó que el índice general fue el menor para un mes de abril desde el inicio de la serie actual, excluyendo el período atípico de 2020.

El resultado refuerza las expectativas del Gobierno de consolidar un proceso de desinflación sostenida en los próximos meses, aunque persisten desafíos vinculados a la evolución de precios regulados y variables externas.