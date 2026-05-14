Fernández refuerza su rol como punto clave de asistencia a peregrinos rumbo a Mailín

La intendente Yanina Iturre acompañó a voluntarios que brindan refugio y apoyo a promesantes en la previa de la Fiesta Grande del Señor de los Milagros.

Hoy 16:58

En la antesala de una nueva edición de la Fiesta Grande del Señor de los Milagros de Mailín, la ciudad de Fernández se convirtió nuevamente en un punto estratégico de paso y descanso para los cientos de peregrinos que recorren las rutas santiagueñas en señal de fe y promesa.

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En este marco, la intendente Yanina Iturre visitó las instalaciones del Club Sportivo, donde funciona un espacio de asistencia organizado por la Agrupación Mailinera “Federico Cáceres”, que brinda alojamiento, alimentos y contención a los promesantes que avanzan hacia la “Villa Sagrada”.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó el trabajo de los voluntarios y subrayó el valor cultural y religioso de la manifestación: “Es un orgullo acompañar esta demostración de fe y tradición que nos identifica profundamente como santiagueños”, expresó.

La iniciativa solidaria cumple un rol fundamental en la logística del peregrinaje, ya que permite a los fieles contar con un espacio de descanso y asistencia básica antes de continuar su recorrido hacia el santuario, en condiciones más seguras.

De esta manera, Fernández reafirma su papel histórico como un eslabón clave en el circuito de peregrinación, recibiendo a columnas de fieles provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

La festividad central del Señor de Mailín está prevista para el próximo domingo 17 de mayo, jornada en la que se espera una masiva concurrencia de devotos para la misa central y la tradicional procesión en el santuario.