El MPF refuerza la importancia de los Puntos de Denuncia en Tucumán

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán recuerda a la ciudadanía la existencia de los Puntos de Denuncia, donde se puede realizar denuncias de manera segura y efectiva.

Hoy 17:23

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán ha lanzado una campaña informativa bajo el lema “Estamos cerca tuyo”, destacando la importancia de los Puntos de Denuncia en la provincia. Estos puntos están diseñados para ofrecer un espacio seguro y accesible para aquellos que han sido víctimas de delitos.

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El MPF enfatiza que realizar una denuncia en estos puntos tiene el mismo valor legal que hacerlo en una comisaría. Este enfoque permite una atención más ágil y especializada, proporcionando a las víctimas la orientación profesional necesaria en un entorno libre de barreras.

Las autoridades del MPF explican que denunciar no solo protege al individuo, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad más segura. La declaración de los funcionarios resalta la necesidad de fomentar la confianza en el sistema de justicia.

Los Puntos de Denuncia están ubicados en varias localidades de Tucumán, incluyendo S.M. de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo, donde el horario de atención es de lunes a viernes de 07 a 19 hs en los principales puntos, mientras que otras localidades operan hasta las 13 hs.

Las direcciones específicas son las siguientes: en S.M. de Tucumán, se encuentra en Sarmiento 307; en Yerba Buena, en Belgrano 51; y en Tafí Viejo, en Sarmiento 62. Estas oficinas están equipadas para atender a los ciudadanos con la seriedad y el respeto que merecen.

Además, en otras localidades como Banda del Río Salí, Alderetes y Lules, los Puntos de Denuncia también están disponibles, con horarios que varían, pero siempre enfocados en brindar apoyo a la comunidad. Es fundamental que cada persona conozca estas opciones para hacer valer sus derechos de manera efectiva.