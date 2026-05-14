La Banda: vuelve el boxeo al Club Centro Recreativo con una nueva velada deportiva

La Municipalidad acompañó la presentación del evento que se realizará este viernes y destacó el apoyo a los deportistas locales a través del gimnasio municipal.

Hoy 17:07

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, acompañó la presentación de una nueva velada boxística que se llevará a cabo este viernes en el Club Centro Recreativo, marcando el regreso del boxeo a una de las instituciones deportivas tradicionales de la ciudad.

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En este marco, se realizó una conferencia de prensa encabezada por el director de Deportes, profesor Hugo Rojas, junto al entrenador Hugo “Chino” Olivera y los púgiles Facundo “Indio” Panzarini y Josué “Bombarderito”, quienes forman parte de la preparación previa al evento.

Los deportistas vienen realizando entrenamientos de sobrecarga en el gimnasio municipal, con el acompañamiento de la gestión del intendente Roger Nediani, en el marco de políticas de apoyo al desarrollo del deporte local.

Durante la presentación, Rojas destacó el respaldo permanente del municipio a las distintas disciplinas y subrayó la importancia de brindar espacios adecuados para la preparación física de los atletas. “Por decisión del intendente Roger Nediani acompañamos todas las disciplinas deportivas y brindamos gratuitamente las instalaciones del gimnasio municipal para que los chicos puedan entrenar y prepararse físicamente”, expresó.

El funcionario también remarcó el rol del deporte como una herramienta clave de inclusión, contención y formación personal para niños y jóvenes de la ciudad, fortaleciendo valores a través de la práctica deportiva.

Desde la Dirección de Deportes señalaron que este acompañamiento forma parte de una política sostenida que busca impulsar el crecimiento de los deportistas locales, garantizando espacios gratuitos de entrenamiento y desarrollo en distintas disciplinas.