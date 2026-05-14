Dictarán un taller de resina epóxica con filtro UV para emprendedores en La Banda

La capacitación tendrá dos encuentros en mayo, con cupos limitados y todos los materiales incluidos.

Hoy 17:08

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, informó la realización de un taller de resina epóxica con filtro UV destinado a emprendedores de la ciudad, que se desarrollará en dos encuentros los días sábado 16 y sábado 23 de mayo, en el horario de 9 a 11 horas.

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Desde el área señalaron que la capacitación cuenta con cupos limitados y tiene un costo de $35.000, con todos los materiales incluidos para el desarrollo de las prácticas.

El objetivo del taller es brindar herramientas técnicas y prácticas que permitan fortalecer proyectos productivos, promoviendo el emprendimiento local y los vínculos comunitarios. Durante las jornadas, los participantes aprenderán sobre la preparación, manipulación y acabado de la resina epóxica, además de sus distintas aplicaciones.

Asimismo, se indicó que los interesados en participar deben inscribirse en la Oficina de Emprendedores, ubicada en calle Rivadavia N° 438, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse al 3854209847 para obtener más información o reservar su lugar.