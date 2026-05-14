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Homenajearon a Eva Duarte de Perón en el Senado

“Hablar de ella hoy no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de rebeldía frente a quienes quieren convencer de que el sufrimiento del pueblo es inevitable”, afirmó José Emilio Neder.

Hoy 17:41
jose emilio neder

El santiagueño José Emilio Neder tuvo a su cargo este jueves el Homenaje del Bloque Peronista a Eva Duarte de Perón, conmemorativo de un nuevo aniversario de su natalicio, realizado al comienzo de la sesión.

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“Sobrepasó las barreras de nuestro país, y se convirtió en un emblema. Hablar de ella hoy en Argentina no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de rebeldía moral frente a un tiempo donde quieren convencernos de que el sufrimiento del pueblo es inevitable. Evita aparece más vigente que nunca cuando hay argentinos que vuelven a perder su trabajo, trabajadores que no llegan a fin de mes, jóvenes sin oportunidades y familias enteras que transitan en la angustia diaria”, señaló Neder.

“El actual Gobierno Nacional responde con indiferencia a los planteos sociales. Evita nunca aceptó que los humildes fueran invisibles, ni que la política deba estar al servicio de la oligarquía financiera sino para la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo. Así actuó y así la recuerda la historia, irrumpiendo en un país que hasta ese entonces era para pocos, haciendo que los argentinos tengan inclusión e igualdad de oportunidades”, remarcó.

“Esa inmensa mujer con amor y compromiso para abrazar y contener al otro, creo que hoy nos diría a los dirigentes que con orgullo levantamos su bandera que militemos al lado del pueblo con fortaleza, decisión y convicción”, cerró.

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