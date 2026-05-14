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Radiografía de la inflación: los rubros que aumentaron más y menos durante abril

El INDEC informó que la inflación de abril fue de 2,6%. El desempeño de las divisones.

Hoy 18:19

El INDEC dio a conocer el dato de inflación de abril, el cual se desaceleró luego de 10 meses consecutivos al alza. En él, tuvieron incidencia distintos rubros que presionaron sobre el índice general.

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Transporte fue la división que más subió en el cuarto mes del año. Con un aumento de 4,4%, se ubicó en el primer lugar.

Desde el organismo le atribuyeron esa suba al aumento de los combustibles. Desde que inició la guerra en Medio Oriente, se incrementaron más del 23% y estiman que todavía queda por trasladar una suba cercana al 15%.

El podio con las mayores alzas lo completaron Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%).

Del lado de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%) -por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar- y los precios Estacionales con una variación estable: tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensadas con las caídas en los precios de turismo y frutas.

Del otro lado, las divisiones que menor incidencia aportaron al IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

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