River ya puso en marcha la obra del techado y ampliación del Monumental

El Millonario comenzó con los primeros trabajos estructurales para transformar el estadio en uno de los más modernos y grandes del mundo. La capacidad llegará a 101 mil espectadores.

Hoy 18:52

Mientras se prepara para disputar la semifinal del Torneo Apertura frente a Rosario Central, en River también avanzan con uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: la ampliación y el techado del Monumental. Este jueves comenzaron oficialmente los primeros movimientos de obra dentro del club con la demolición de distintos espacios que serán utilizados para montar el enorme obrador de construcción.

Las tareas iniciales incluyeron la demolición de las canchas de pelota paleta, la antigua cancha de pádel y la pista de hockey sobre patines, que fue reubicada. Todo ese sector servirá ahora para instalar la base operativa desde donde se desarrollarán los trabajos que transformarán al estadio en uno de los más importantes del planeta.

La idea de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y de las empresas responsables es aprovechar el receso del fútbol durante el Mundial 2026 para iniciar la primera etapa fuerte de las obras. Por eso, desde hace semanas comenzaron los movimientos internos y la reorganización de distintos sectores del club.

“Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres estadios más importantes del mundo”, aseguró Di Carlo durante la presentación oficial del proyecto. Además, destacó que la remodelación posicionará a River “al nivel de los clubes más grandes del planeta”.

Uno de los puntos más impactantes de la obra será el nuevo techo integral del estadio. La estructura estará sostenida por más de 100 columnas en V instaladas alrededor del perímetro del Monumental. El techo contará con una membrana translúcida que permitirá el ingreso de luz solar para mantener el césped híbrido, además de una cubierta metálica acústica que mejorará notablemente la experiencia sonora dentro del estadio.

El proyecto también incluirá un moderno skywalk, una pasarela panorámica en altura similar a la del estadio del Tottenham en Inglaterra, desarrollada junto a una reconocida empresa alemana especializada en ingeniería de techos.

Gracias a la cobertura total de las tribunas, River podrá construir una nueva quinta bandeja con 13 filas adicionales, lo que permitirá sumar 16 mil nuevas ubicaciones y alcanzar una capacidad total de 101 mil espectadores reales: 77 mil plateas y 24 mil populares.

Además, el club anunció que gran parte de esas nuevas ubicaciones no tendrán costo adicional para los socios, lo que permitirá contar con aproximadamente 40 mil asientos sin cargo extra sobre la cuota social.

Entre las innovaciones previstas también aparecen nuevas torres con ascensores y escaleras, pantallas gigantes en las cabeceras Sívori y Centenario, más servicios gastronómicos, sectores médicos, palcos renovados y una bandera 360° en las tribunas altas.

La obra será financiada a través de un crédito que el club devolverá en un plazo de diez años, con tres de gracia, utilizando los ingresos generados por el aumento de capacidad, los recitales, el sistema de ticketing y futuros acuerdos comerciales vinculados al naming del estadio.

Según el cronograma previsto, los trabajos se extenderán hasta 2029 y solamente obligarán a River a perder la localía en tres partidos, aprovechando principalmente el parate por el Mundial. Mientras tanto, el Monumental ya comenzó oficialmente su nueva transformación para consolidarse como el estadio más grande de Sudamérica.