Más de 500 ciclistas participaron de una bicicleteada por el aniversario de La Cañada

La actividad formó parte de los festejos por los 133 años de la localidad y precede al acto central que se realizará este viernes en el Polideportivo Municipal.

Hoy 19:34

La localidad de La Cañada vivió una nueva jornada de celebración por su 133° aniversario con una multitudinaria bicicleteada que reunió a más de 500 vecinos y familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló en las calles de la comunidad y tuvo como punto de encuentro el Polideportivo Municipal, donde además se realizaron sorteos y propuestas recreativas para los participantes.

La iniciativa formó parte del cronograma de festejos impulsado por la comisión municipal encabezada por Cristian Abiakel, con el objetivo de promover la participación comunitaria y celebrar un nuevo aniversario de la localidad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y remarcaron que la bicicleteada representó “un homenaje a la historia y al crecimiento de La Cañada”.

Los festejos concluirán este viernes 15 de mayo con el acto central previsto para las 19.30 en el Polideportivo Municipal. Allí se desarrollará la ceremonia protocolar con autoridades e instituciones locales y luego habrá espectáculos musicales.

Entre los artistas confirmados se encuentran El Súper de Huguito Flores, Cristian Caseres, Sensación Chamamecera y Juampy Maldonado.