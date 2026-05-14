El FMI tratará la próxima semana la revisión del acuerdo con Argentina y se espera un desembolso de USD 1.000 millones

El Directorio del organismo debatirá el programa de Facilidades Extendidas, tras la aprobación técnica, y resaltó avances en desinflación y estabilidad económica.

Hoy 19:52

El Fondo Monetario Internacional confirmó que su Directorio analizará la próxima semana la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) que mantiene con la Argentina, cuyo visto bueno técnico ya fue otorgado a mediados de abril.

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La aprobación del Directorio habilitaría un desembolso de USD 1.000 millones para el país, en el marco del acuerdo vigente con el organismo multilateral.

La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó la información durante una conferencia de prensa y destacó los avances del programa económico argentino, al remarcar objetivos vinculados a la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento sostenido.

En ese sentido, Kozack señaló que el acuerdo busca fortalecer políticas “equilibradas” que permitan consolidar la recuperación macroeconómica y facilitar el acceso a los mercados internacionales de capital.

La funcionaria también sostuvo que las medidas implementadas permitieron una mejora en la capacidad del país para gestionar shocks externos, destacando el desempeño reciente en materia de acumulación de divisas y el comportamiento del Banco Central.

Según los datos difundidos por el organismo, la Argentina registró compras netas de divisas superiores a los USD 5.500 millones en lo que va del año, lo que fue interpretado como un factor positivo dentro del programa.

Asimismo, el FMI subrayó que el país continúa mostrando resiliencia frente a la volatilidad internacional, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y cambios en los precios de la energía.

El informe también destacó que, por primera vez en seis años, las empresas argentinas pudieron repatriar dividendos, un punto considerado relevante dentro del esquema de normalización financiera.

La definición del Directorio será clave para destrabar el nuevo desembolso y continuar con la hoja de ruta acordada entre el organismo y el gobierno de Javier Milei.