La intendente Fuentes entregó uniformes de trabajo al personal de la Dirección de Electricidad

Las autoridades indicaron que esta acción forma parte de un plan de mejora continua orientado a fortalecer las condiciones laborales de los empleados.

Hoy 20:05

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, realizó la entrega de 165 nuevos uniformes de trabajo al personal de la Dirección de Electricidad, de quienes destacó su rol esencial para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del acto también participaron los secretarios de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Economía, Anabel Arce.

Esta acción forma parte de un plan de mejora continua orientado a fortalecer las condiciones laborales y brindar mayores herramientas de seguridad y comodidad para el desempeño diario de las tareas de los empleados.

"La Dirección de Electricidad ha sido protagonista del cambio a tecnología led del alumbrado público, que esperamos alcance, hasta fin de año, al 90% de las calles, avenidas, barrios y espacios verdes de la ciudad", indicó la jefa comunal.

"Es una decisión técnica y política avanzar en la reconversión lumínica, entendiendo que la tecnología led es de mejor calidad, más económica y, sobre todo, más amigable con el medio ambiente, que es lo que demandan todos los vecinos", señaló.

Por su parte, el director de Electricidad, Marcelo Aguilar, expresó su gratitud al gabinete municipal "por la permanente entrega de indumentaria a todas las áreas operativas, que permite optimizar los servicios que se brindan a los vecinos".

En esta oportunidad, se otorgaron camisas, pantalones, botines de seguridad, botas de goma y rompevientos.

Además acompañaron los secretarios generales Suoem, José Alzogaray, y de Simusa, Leandro Alvarez.