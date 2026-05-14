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Milei habló de un “intento de golpe de Estado” y apuntó contra la oposición, empresarios y medios

El Presidente sostuvo que distintos sectores buscaron desestabilizar al Gobierno tras el triunfo libertario en la Ciudad y aseguró que intentaron “romper el programa económico”.

Hoy 21:00

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que su Gobierno enfrentó un “intento de golpe de Estado” impulsado por sectores políticos, empresarios y medios de comunicación que, según afirmó, buscaron desestabilizar el programa económico oficial.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde vinculó esa situación con el escenario posterior al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas.

“Los medios jugaron en contra del programa económico y hubo un intento de golpe de Estado”, sostuvo el mandatario, quien además señaló que la oposición política y algunos empresarios intentaron romper” el rumbo económico del Gobierno.

Milei aseguró que esa situación provocó una caída de los bonos argentinos, una suba del riesgo país y una aceleración inflacionaria que impactó sobre la actividad económica y los salarios.

En ese marco, defendió el ajuste fiscal realizado por su gestión y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por el diseño del programa económico.

Además, reiteró que el objetivo de su administración es llevar la inflación a cero y volvió a cuestionar al Banco Central y a la emisión monetaria, a la que calificó como “una estafa”.

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