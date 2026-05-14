Tensión en un acto de Kicillof: militantes pidieron por Cristina y otro sector respondió con “Axel presidente”

El episodio ocurrió durante la apertura de un curso de formación política del PJ bonaerense en La Plata y volvió a exponer las diferencias internas dentro del peronismo de cara al armado para 2027.

Hoy 21:13

Un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en La Plata terminó reflejando este jueves las tensiones internas que atraviesan al peronismo por el liderazgo político y el futuro electoral del espacio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación se produjo durante la apertura de un curso de formación política organizado por el PJ bonaerense en el Teatro Coliseo Podestá. Mientras Kicillof iniciaba su exposición, un grupo de militantes comenzó a reclamar que el gobernador se pronunciara por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque el mandatario no respondió directamente al pedido, asintió con la cabeza mientras desde distintos sectores del auditorio intentaban silenciar los gritos. Minutos después, otro militante desplegó una bandera con la consigna “Cristina Libre”, mientras desde otra parte de la sala comenzaron a escucharse cánticos de “Axel presidente”.

La escena dejó en evidencia la disputa interna que atraviesa al peronismo bonaerense entre sectores alineados con el kirchnerismo duro y dirigentes que impulsan una eventual candidatura presidencial de Kicillof para 2027.

Antes de la exposición del gobernador, el intendente platense Julio Alak había generado aplausos al condenar “la injusta detención” de Cristina Kirchner. “Los dirigentes políticos siempre han sido perseguidos”, sostuvo el jefe comunal durante su discurso.

En el cierre del acto, Kicillof evitó profundizar sobre la situación judicial de la expresidenta, aunque mencionó a Cristina durante una arenga final: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”, expresó.

El gobernador también buscó enviar un mensaje hacia adentro del peronismo y pidió priorizar la construcción política antes que las candidaturas. “Este es un año de construcción. Para nosotros no es tiempo de campaña”, afirmó.

Las declaraciones llegaron en medio del lanzamiento de nuevos sectores internos y de dirigentes que comenzaron a posicionarse para las presidenciales de 2027, como el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac y referentes del denominado “peronismo federal”.

En ese contexto, cerca de Kicillof sostienen que el mandatario busca ampliar su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, y construir acuerdos con otros sectores del peronismo antes de avanzar con una candidatura presidencial propia.