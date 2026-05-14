Osvaldo Jaldo defendió la compra de una casa en Tafí del Valle por US$300.000: "Totalmente legal"

El gobernador aseguró que la operación fue legal, transparente y financiada con un crédito hipotecario, en medio de cuestionamientos por la falta de acceso público a declaraciones juradas.

Hoy 21:09

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, defendió este jueves la compra de una propiedad en Tafí del Valle valuada en US$300.000, y aseguró que se trata de una operación “totalmente legal, transparente y declarada”.

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Durante un acto oficial en la Casa de Gobierno provincial, el mandatario sostuvo que decidió brindar explicaciones públicas ante las críticas surgidas en torno a la adquisición. “Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, expresó.

Jaldo detalló que la propiedad cuenta con una superficie de 2.347,38 metros cuadrados y fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Macro por $266.250.000 en 2024.

Según consta en la documentación del Registro Inmobiliario, la operación fue formalizada en enero de 2025 y la vivienda quedó inscripta a nombre del gobernador y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.

El mandatario remarcó que la inversión fue realizada dentro de la provincia: “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, afirmó.

El caso generó debate público en un contexto en el que la provincia no exige la publicación obligatoria de las declaraciones juradas de los funcionarios, lo que limita el acceso a información patrimonial por parte de la ciudadanía.