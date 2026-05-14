Cayó un acusado de robo calificado tras un allanamiento en el barrio San José de Flores

El sospechoso fue detenido luego de una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad.

Hoy 22:12

Un joven acusado de robo calificado por escalamiento fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San José de Flores.

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Fuentes policiales informaron que la investigación permitió identificar al presunto autor mediante el análisis de registros fílmicos incorporados a la causa. Con esos elementos, la Justicia ordenó el procedimiento que terminó con la aprehensión del sospechoso.

Durante la requisa en el inmueble, los efectivos secuestraron zapatillas, una campera, un joggin y un camperón, prendas que serían de interés para la causa ya que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N° 63, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Capital. El detenido fue trasladado a sede policial y los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación.